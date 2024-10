Alle Jahre wieder kommt vor dem Christuskind der neue Wein. In Landau wird dieser beim Fest des Federweißen gefeiert. Und es gibt eine zusätzliche Aktion.

Herbstzeit heißt auch Zeit für den „Neie“ – und damit ist automatisch in Landau auch das Fest des Federweißen verbunden. Von Donnerstag bis Sonntag wird auf dem Rathausplatz im Herzen der Südpfalzmetropole gefeiert.

Im Zuge des Fests kündigt die Stadtverwaltung auch weitere Highlights an. So wird bei der formalen Eröffnung des Fests am Donnerstag, 20 Uhr, auch die neue Weinprinzessin der Stadt gekürt. Am Samstag ist der zumindest für dieses Jahr letzte Aktionstag Zauberhaftes Landau mit vielen Attraktionen für Groß und Klein wie Stelzenläufern, Zauberei und Clownsauftritten. Die Aktion ist eine Idee der Inhaberinnen der Läden Annas Landpartie, Weltherz und Wohlfühlmomente Landau zusammen mit Gloria Kulturpalast-Inhaber Peter Karl alias Ted Louis. Der Sonntag ist wie zu dem Anlass gewohnt von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Wochenmarkt wird verlegt

Musik gibt’s natürlich auch: Die Weinfest-Musikanten bespielen die Feier am Donnerstag von 19 bis 22 Uhr. Am Freitag treten von 16 bis 18 Uhr das Kandeler Instrumentalensemble und von 19 bis 24 Uhr der Musikverein Lyra Rheinzabern auf. Am Samstag spielen von 15 bis 19 Uhr die Wasgaumusikanten Busenberg und von 20 bis 24 Uhr die Habachtaler. Der Sonntag wird abgerundet durch Konzerte der Big Band Brass Connection der Stadtkapelle Landau von 11.30 bis 15 Uhr und von 16 bis 21 Uhr der Musikverein Concordia Steinfeld.

Wie üblich gibt’s beim Fest Imbiss- und Spezialitätenstände mit typischen Pfälzer Spezialitäten wie Zwiebelkuchen, Flammkuchen, „Keschde“ und Dampfnudeln, aber auch ein breites Angebot an ausgefalleneren Speisen an, verspricht die Verwaltung.

Der Wochenmarkt wird am Dienstag und Samstag wegen des Fests und dessen Aufbau vom Rathausplatz auf den Alten Messplatz verlegt.

Öffnungszeiten

Das Fest des Federweißen ist Donnerstag von 12 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 1 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet.