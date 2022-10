Die „Weinfestmusikanten“ stimmen ihre Instrumente, der Polstersessel für die neue Landauer Weinprinzessin steht bereit und die Besucher strömen schon: In Landau wird heute Abend das Fest des Federweißen eröffnet, das noch bis einschließlich Sonntag gefeiert wird. Um 20 Uhr wird die neue Weinprinzessin Jasmin I. gekrönt. Gefeiert wird in und vor weißen Pagodenzelten auf dem Rathausplatz, zu Füßen des Reiterdenkmals von Prinzregent Luitpold, der immer mal wieder von Witzbolden neu dekoriert wird und heute zur Feier des Tages eine Rose in der Hand hält. Ihm zu Füßen ein Stand mit heißen Maronen. Der Schoppen Federweißer, weiß oder rot, kostet bei den Festwirten vier Euro, die Bratwurst gibt’s zum selben Preis. Rings um den Marktplatz sind viele Imbissstände mit Essen für jeden Geschmack gruppiert.