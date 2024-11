In der Südstadt sind die Bauarbeiten zur Erneuerung von Moltke- und Glacisstraße in vollem Gang. In der Moltkestraße werden gerade die Fernwärmerohre verlegt. Dies ist ein Bestandteil der kommunalen Wärmeplanung: Die Stadt will möglichst viele Haushalte mit Fernwärme aus Erdwärme versorgen. Die soll zunächst aus dem Landauer Geothermiekraftwerk in der Eutzinger Straße kommen, das kürzlich von Vulcan übernommen worden ist, später möglichst auch aus einem neuen Kraftwerk im Gewerbepark D12. Um Kosten zu sparen, versuchen die Stadt, der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb EWL und der örtliche Versorger Energie Südwest (ESW) bei allen anstehenden Straßenerneuerungen direkt die Fernwärmerohre mit zu verlegen. So ist das auch in der König- und der südlichen Waffenstraße erfolgt. In Moltke- und Glacisstraße würden künftige Hauptversorgungsadern der Innenstadt verlegt, so die Stadt auf Anfrage. Die dick isolierten Rohre haben einen Innendurchmesser von 25 Zentimetern. Weitere Fernwärmerohre sind in Mozart- und Reiterstraße sowie im Wolfsweg geplant, dort allerdings unabhängig von einer Straßensanierung. Die eigentlich für Ende Oktober geplante Fertigstellung der Moltkestraße dürfte sich noch etwas verzögern.