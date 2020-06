Skatehockey, Kanufahren, ein Besuch im Wild- und Wanderpark in Silz: Der Ferienpass bietet viele Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in Kreis und Stadt. Noch sind Plätze frei.

Der Pass gilt vom 4. Juli bis zum 16. August, teilt die Stadt mit. In dieser Zeit können die jungen Leute an verschiedenen Betreuungsangeboten wie Basteln, Werken, Sport, Wissen, Natur, Zaubern, Zirkus, Kochen und Backen teilnehmen. Der Ferienpass ist nach wie vor in allen Landauer Schulen, bei der Jugendförderung in der Waffenstraße, im Büro für Tourismus des Rathauses sowie über die Internetseite www.suedliche-weinstrasse.de erhältlich. Er kostet in diesem Jahr nicht wie sonst üblich 6 Euro, sondern wird in Landau gegen eine Spende in Höhe von 1 Euro für das Projekt „Ebbes aus“m Glas“ oder die abgebenden Schulen verteilt. Bei der Kreisverwaltung ist der Pass kostenlos. Alle Betreuungsangebote stehen unter „Corona-Vorbehalt“, betont die Stadtverwaltung. Aktuelle Informationen gibt’s im Netz unter www.landau.feripro.de.