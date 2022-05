Die Landauer Ferienkarte wird ab Montag für drei Euro in den Schulen der Stadt, dem Büro für Tourismus und in weiteren Einrichtungen verkauft. Wie die Verwaltung mitteilt, gibt es nicht nur freien Eintritt in den Zoo, das Freibad oder den Wild- und Wanderpark Silz während der Sommerferien, sondern auch über 130 Veranstaltungen von einer Filzwerkstatt über einen Zauberkräuterworkshop und Kanufahren bis hin zum Schnupperturnen. Anmeldung zu den Veranstaltungen ist ab Montag über das Online-Portal landau.feripro.de möglich. Die Plätze werden verlost. Weitere Infos bei der Jugendförderung unter Telefon 06341 135172 oder 0634 135170 oder per E-Mail an jugendfoerderung@landau.de.