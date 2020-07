Trotz des Unglücks, das sich am Dienstagnachmittag auf einem Wanderweg in Richtung Eußerthal ereignet hat, läuft die Ferienfreizeit der Reitanlage „Hahnenbacher Hof“ in Annweilers Stadtteil Gräfenhausen weiter. Bei dem Reitunfall waren 21 Personen verletzt worden, darunter Kinder im Alter zwischen 10 und 16 Jahren sowie zwei Betreuerinnen. Sie waren auf einem Tagesritt, als im hinteren Teil der Gruppe Pferde plötzlich scheuten und losgaloppierten. So schildert es die Chefin des Pferdehofs, Andrea Berthold. Kinder seien von den Pferden gefallen und hätten sich dabei verletzt. Ein Mitarbeiter habe die Rettungskräfte verständigt und zur Unfallstelle geführt. „Ein Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht“, berichtet Berthold, die selbst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Alle Betroffenen seien von Notärzten untersucht worden. Dabei seien keine schwereren Verletzungen festgestellt worden. „Zwei Personen haben eine Gehirnerschütterung erlitten, bei einer Teilnehmerin wurde ein Bänderriss diagnostiziert“, weiß Berthold nach Gesprächen mit den Teilnehmern und deren Eltern. Berthold kann nur darüber spekulieren, was die Pferde verschreckt hat. Im Internet wird von einem Knall als Ursache berichtet. Das kann Berthold nicht bestätigen. Bei dem Unfall waren nach Angaben der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 115 Kräfte im Einsatz, der knapp vier Stunden bis gegen 21 Uhr dauerte.