Unbekannte haben an der Berglandhalle in Gossersweiler-Stein zwei Fensterscheiben beschädigt. Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat in der Zeit von Freitag bis Montag ereignet. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei in Bad Bergzabern bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.