Bisher unbekannte Täter haben ein doppelverglastes Fenster eines Wohnhaus im Rotackerweg in Oberotterbach mit einem Stein eingeworfen, wie die Polizei berichtet. Festgestellt wurde der Schaden am Donnerstagabend. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340.