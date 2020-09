Unbekannte haben am Dienstag gegen 23.30 Uhr versucht, in eine Metzgerei im Landauer Stadtdorf Wollmesheim einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter ein zur Hauptstraße gelegenes Fenster auf. Dabei ist es laut geworden. Wohl deshalb brachen sie den Einbruch ab, vermutet die Polizei. Der Sachschaden liegt bei rund 800 Euro. Die Landauer Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf die Täter unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.