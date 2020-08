Über das vergangene Wochenende wurde eine Fensterscheibe des Pamina-Schulzentrums in Herxheim eingeworfen, wie die Polizei mitteilt. Hinweise auf die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.