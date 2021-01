Die geplante Anhebung der Feldwegebeiträge in Landau ist noch nicht in Stein gemeißelt – zumindest was die in den Jahren ab 2023 geplanten Erhöhungen angeht. Wie berichtet, will die Stadt die zu entrichtende Gebühr von derzeit 38 Euro pro Hektar Betriebsfläche und Jahr für Landwirte und 76 Euro für Winzer in diesem Jahr auf 50 und 100 Euro erhöhen. Das soll bei der Beschlussfassung über den Haushalt am morgigen Dienstag passieren. In der Beschlussvorlage steht auch, dass ab 2023 alle zwei Jahre acht beziehungsweise 16 Euro aufgeschlagen werden sollen, bis 2027 der vorläufige Endstand von 74 beziehungsweise 148 Euro erreicht ist. Umweltdezernent Lukas Hartmann (Grüne) sagt, das Problem der nicht kostendeckenden Gebühren sei seit sieben Jahren bekannt, aber die FWG und der Bauern- und Winzerverband hätten sich stets gegen die Anhebung ausgesprochen. Die erste Anhebung wäre schon vor Jahren dringend nötig geworden, jetzt sei sie überfällig. Er werde durch alle Ortsteile ziehen und dafür werben. Über die folgenden Erhöhungen werde aber noch nicht jetzt beschlossen. Möglicherweise gebe es auch Wege, auf die verzichtet werden könne, oder andere, die als Radwege ausgewiesen und dadurch herausgenommen werden könnten. Auf jeden Fall werde jeweils wieder neu gerechnet und zur Abstimmung gestellt.