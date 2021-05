Unbekannte haben auf einem Feldweg bei Flemlingen ein großen Haufen Kompost abgeladen. Darüber wurde die Polizei eigenen Angaben zufolge am Freitag informiert. Die Täter hatten derart viel Kompost auf den Weg gekippt, dass dieser komplett blockiert war für Fahrzeuge. Was der Hintergrund der Aktion ist, das ist derzeit noch unklar. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.