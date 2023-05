Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein knappes Jahr gibt es die Fahrbahnverengung am Nußdorfer Ortsausgang Richtung Landau schon. Sie soll die Fahrer zwingen, langsamer in das Stadtdorf reinzufahren – und sie kommt gut an. Der Ortsbeirat sieht aber Verbesserungsbedarf.

An der Verengung wurde binnen eines Jahres bereits zweimal gearbeitet. Am Mittwoch diskutierte der Beirat gemeinsam mit Farid Moayyedi von der städtischen Abteilung für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur