Die Gemeinde Freimersheim lädt für Sonntag um 10.30 Uhr zu einer Feierstunde auf dem Spielplatz ein. Die Anlage, die sich an der Kindertagesstätte befindet, wurde zwischen Oktober und März umgestaltet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet, neu hinzugekommen sind ein Baumstamm-Mikado, ein Boden-Trampolin sowie ein Rutschenhügel. Rund 67.000 Euro sind in die Arbeiten investiert worden. Der Spielplatz ist bereits seit der letzten Maiwoche zugänglich, laut Ortsbürgermeister Daniel Salm erfreuen sich die neuen Spielgeräte großer Beliebtheit. Im Anschluss lädt Salm zu einem Imbiss ein, damit möchte er in seiner Heimatgemeinde seinen Einstand als Verbandsbürgermeister feiern.