Die Zwischenbilanz der Veranstalter des Feierabend-Picknicks im Wohnpark am Ebenberg in Landau hat die Stadtverwaltung hellhörig gemacht. In einer Stellungnahme an die Redaktion betont die Verwaltung, die Stadt Landau freue sich über jede Corona-konforme Möglichkeit zu feiern, gerade für junge Menschen.

„Drei Monate Feierabend-Picknick muten den Anwohnerinnen und Anwohnern am ehemaligen LGS-Gelände aber schon einiges zu.“ Daher seien nicht alle mit dem Verlauf der Veranstaltungen zufrieden; die Verwaltung erreichten auch viele Beschwerden. Wie die Pressestelle im Rathaus mitteilt, hat die Stadt eine Versammlung mit den Anwohnern und den Veranstaltern angeregt.

Genehmigung nur bis September

Die Gaststättenerlaubnis für das Feierabend-Picknick gelte erstmal bis Ende September. Eine Verlängerung über den September hinaus sei aktuell nicht vorgesehen. Die Veranstalter hatten gegenüber der RHEINPFALZ angegeben, die Reihe werde bis in den Oktober reichen. Die Stadt nimmt die Beschwerden der Anwohner ernst, heißt es in der Stellungnahme. „Es handelt sich – auch nach den Erfahrungen unserer Kontrollen vor Ort – oftmals um berechtigte Hinweise.“ Das alles fließe in die Entscheidung über das Vorgehen im kommenden Jahr bei Veranstaltungen in diesem Bereich ein.