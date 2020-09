Es ist ein schwieriger Sommer für alle Veranstalter. Erst der Lockdown, dann viele Einschränkungen und Hygienevorgaben bei der Durchführung von Veranstaltungen. Die Reihe „Feierabend Picknick - Landauer Kultursommer“ versucht nun, die letzten schönen Sommertage zu nutzen.

Dazu soll es laut Veranstalter Koch und Rößler-Events bis zum 27. September einmal pro Woche ein großes Picknick in dem Sportbereich am Ende der Eutzinger Straße des Landauer Landesgartenschaugeländes veranstaltet.

Warum ein Picknick? Nun, Abstandsregeln müssen eingehalten werden, dafür planen die Veranstalter feste Plätze für die Gäste. Eine Decke bietet mehr Platz als Bierbänke und Tische. Die Besucher werden vom Eingang zu ihren Plätzen geführt. Die Decke muss jeder selbst mitbringen. Eine Maske muss nur beim Eingang und auf dem Weg zur Toilette getragen werden. Auf dem Platz ist sie nicht nötig.

Weingüter bieten Rebensaft an

Für hübsche Dekoration und ausreichend Licht soll gesorgt sein und auch an Musik von verschiedenen Künstlern soll es nicht fehlen: Von House über Funk/Disco, bis zu gefühlvoller Live-Musik versprechen Frederik Rößler und Achim Koch ein abwechslungsreiches Programm.

Auch der Magen soll mit verschiedenen Essens- und Getränkeständen nicht zu kurz kommen. Darunter bieten mehrere Weingüter ihren Rebensaft an, auch Longdrinks und beispielsweise „Pfälzer Empanadas“ (mit Gemüse gefüllte Teigtaschen) soll es geben.

Da die Veranstaltung wetterabhängig ist, empfehlen die Veranstalter den Interessierten, sich regelmäßig auf der Facebook-Seite über Neuigkeiten zu informieren. Das Picknick wird in Kooperation mit der Stadt Landau, sowie der Energie-Südwest und der VR-Bank angeboten. Der Eintrittspreis liegt zwischen 8,50 und 12 Euro. RHEINPFALZ-CARD-Inhaber erhalten 2 Euro Ermäßigung an der Abendkasse bei allen Veranstaltungen. Die Karten können entweder online im Vorverkauf oder an der Abendkasse erworben werden.

Termine

Donnerstag, 3. September: “Let The Funk Ride“ - Die 70er- & 80er-Vollmond Nacht - 16 bis 24 Uhr

Samstag, 5. September: Frischluftrausch „Opening“ - House/Techno - 14 bis 24 Uhr

Mittwoch, 9. September: Akustik Abend mit Julian Fiege, Nino Cavallo, Mark Seelinger - 16 bis 24 Uhr