Nach der Kritik im vergangenen Jahr nun gute Nachrichten: Die rote Maroni-Lok von Klaus Heil steht wieder an ihrem angestammten Platz im Schatten der Reiter-Statue.

Im letzten Jahr wurden sie schmerzlich vermisst: die Abwesenheit von gerösteten Kastanien und Zwiebelkuchen im Speisenangebot des Federweißen-Fests hatten für Kritik gesorgt. Doch nun ist sie wieder da, die rote Maroni-Lok von Klaus Heil. Mitten auf dem Festplatz, im Schatten des reitenden Prinzregenten Luitpold, ist der auffällige Verkaufsstand, von dem ein verführerischer Geruch ausgeht, dieser Tage wieder zu finden. In mehreren glühend-heißen Schubladen röstet Klaus Heil routiniert die Maronen – wobei es eigentlich Kastanien sind, wie er im RHEINPFALZ-Gespräch sagt. Die kommen aus Italien und seien im vergangenen Jahr einfach nicht zu bekommen gewesen. Es lag also am Materialmangel, dass der beliebte Maronenstand zuletzt eine Zwangspause auf dem Landauer Fest einlegen musste.

Seit über 40 Jahren dabei

Dabei ist Heil seit über 40 Jahren auf dem Federweißen-Fest. „Anfangs waren es noch vier Stände“, erinnert er sich zurück. Mittlerweile betreibt er den einzigen Maronen-Stand und bietet 100 Gramm frisch geröstete Kastanien für 4 Euro an. Unter anderem in Deidesheim und Speyer ist er ebenfalls dabei. „Was ist das Geheimnis? Wie kriegen Sie die so gut hin?“, fragt ein Festbesucher beim Vorübergehen. „Das sind nämlich die besten“, bestätigt seine Frau. Sofort ist man im Gespräch übers Keschdesammeln im Pfälzerwald und die Herausforderungen der heimischen Verarbeitung. Viel Mühe sei das Abzupfen der Schale und vor allem des dünnen Häutchens, das jede Kastanie umgibt. Aber es lohne sich, wenn am Ende ein leckerschmecker Keschdegemüse herauskommt, ist sich die Runde einig. „Ich schneide jede Kastanie ein und dann werden sie etwa 15 Minuten geröstet“, gibt Heil den Arbeitsablauf in seiner Maroni-Lok preis.

Klaus Heil kommt gerne nach Landau, auch wenn das mit hohen Kosten für ihn verbunden sei. Er hat zwar keinen Pavillon oder größeren Verkaufswagen, wie sie rings um den Rathausplatz aufgebaut sind, aber Standmiete muss er natürlich trotzdem zahlen. Um die Stromkosten gering zu halten, hat er getüftelt und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach seiner Lok installiert. Ein anderer Standbetreiber kommt herüber und begrüßt Heil fröhlich. Warum er letztes Jahr nicht da gewesen sei? Ein kurzes Gespräch, ein herzliches Schulterklopfen – und schon steht eine Mutter bei Heil am Tresen und kauft eine Tüte Maronen für das zufriedene Söhnchen.

Herzliche Gespräche und Schulterklopfen

Nicht nur die Kastanien, auch der regionaltypische Zwiebelkuchen wurde im vergangenen Jahr auf dem Federweißen-Fest vermisst. Bei einem Rundgang ist er nun schnell entdeckt und unter anderem an einem Stand direkt an der Bühne erhältlich: 3,50 Euro kostet ein Stück, mit Speck sind es 50 Cent mehr. Eine Gruppe von Landauern entscheidet sich zunächst lieber für Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Sie würden jedes Jahr zum Fest kommen – und freuten sich vor allem auf den neuen Wein, sagen sie. Den gibt es bei sechs Festwirten wahlweise in rot oder weiß für 4,50 Euro. Mit den Leckereien in der Hand schlendert die Freundesgruppe weiter in Richtung Messplatz. „Mal einen Blick auf das Riesenrad werfen“, wie einer noch ruft.

Wer zum Neuen Wein etwas essen mag, hat im Festgeschehen die Qual der Wahl: Von deftigen Dinnerle, über Bratwurst im Brötchen, bis hin zu Dampfnudel und Crêpes reicht die Angebotspalette. Spiralkartoffeln, Winzerspieß, Flammkuchen und Schokofrüchte gibt es ebenso. Bereits am Eröffnungstag am Donnerstag wurde das Angebot gut angenommen und viele Besucherinnen und Besucher waren unterwegs. Das Büro für Tourismus hofft, dass es am Ende rund 100.000 sein werden.

Info

Das Fest des Federweißen läuft noch am Freitag und Samstag von 12 Uhr bis 1 Uhr, am Sonntag von 12 bis 22 Uhr. An allen Tagen gibt es Musik. Am Sonntag sind ab 13 Uhr die Geschäfte geöffnet. Es sind zusätzliche Attraktion wie die Aktion Zauberhaftes Landau mit Stelzenläufern, Zauberei, Clownereien und Kinderschminken angekündigt.