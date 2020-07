Ein 18-jähriger Mann wurde am Samstag gegen Mitternacht im Firstweg in Bad Bergzabern Opfer einer Attacke. Laut Polizei lief der junge Mann mit einer Begleiterin an einer Gruppe von etwa acht Personen vorbei. Diese pöbelten das Paar an, woraufhin es schnell weiterging. Plötzlich lief den beiden einer aus der Gruppe nach und schlug dem 18-Jährigen einmal mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei berichtet. Der Geschädigte flüchtete und begab sich ins Krankenhaus, wo er versorgt wurde.