Der 30-Jährige fuhr mit seinem VW Golf am Freitagabend um 19.18 Uhr die Königstraße in Bad Bergzabern Richtung Bahnhof, als sich von hinten ein Ford Fiesta mit überhöhter Geschwindigkeit näherte und ihn über den Bürgersteig überholte. Der Golffahrer wurde dabei gezwungen, nach rechts auszuweichen, wobei drei am Fahrbahnrand stehende Jugendliche gefährdet, aber nicht verletzt wurden. Sie hatten zuvor die Straße überquert. Nach Mitteilung der Polizei folgte der Golf dem Ford in die Poststraße. Dort hielt der unbekannte Ford-Fahrer an, lief unvermittelt zum Golf und versuchte dem Fahrer einen Faustschlag zu verpassen. Der Täter traf ihn jedoch nicht und fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Die Polizei Bad Bergzabern ermittelt wegen Gefährdung im Straßenverkehr, Nötigung und versuchter Körperverletzung. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.