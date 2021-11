Das „Minschder Helau“ soll in der neuen Kampagne wieder in der Klingbachhalle erklingen. Das haben die Verantwortlichen des Karnevalvereins entschieden. Natürlich nur unter den jeweils aktuellen Hygienebestimmungen. „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Aktiven und unserer Gäste steht natürlich im Vordergrund, sowohl in der Vorbereitungsphase wie auch bei den Veranstaltungen“, betonen die beiden Vorsitzenden Kathrin Flory und Lukas Hoffmann. Nach einjähriger Abstinenz lädt der KVK zum Einstieg in die 5. Jahreszeit am Freitag, 12. November, ab 19 Uhr in die Klingbachhalle ein. Die Kartenbestellung erfolgt über www.pfalzshow.de. Bei der Veranstaltung gilt die 2G-Regel. Nach zwei Jahren im Amt übergeben die noch amtierenden Tollitäten Ina Hammerschmidt und Martin Klein die närrischen Insignien an ihre prinzlichen Nachfolger. Auch die neue Schirmherrschaft wird vorgestellt. Daneben gibt es Ehrungen für 11, 22 und 33 Jahre närrisches Engagement. Die bekannte Partyband „Discoboom“ übernimmt die Unterhaltung der Gäste.

Zu einer „Närrischen Winterwanderung“ sind die Vereinsmitglieder am Sonntag, 28. November , eingeladen. Die Prunksitzungen sind an den beiden ersten Februarwochenenden geplant. Dafür wird coronakonform in Gruppen bereits trainiert.