Mehr als 300 Menschen trafen sich zum Fastenbrechen in der Kinckschen Mühle in Godramstein. Damit haben die Veranstalter, die Schulen des Jugendwerks St. Josef in Landau und der Beirat für Migration und Integration, ihr Ziel mehr als erreicht: Menschen unterschiedlichen Glaubens an einen Tisch zu bringen. Und das Miteinander hat im wahrsten Sinne des Wortes geschmeckt, wofür auch das Essen der muslimischen Gemeinden sorgte. Für die anwesenden Muslime war es die erste Mahlzeit an diesem Tag, denn es ist Ramadan. Die Idee zu diesem Treffen war im Zuge eines Klassenprojektes in der Jakob-Reeb-Schule entstanden. Christoph Wopalka, Referendar an der Schule, und Ali Alhammoud vom Migrationsbeirat entwickelten die Idee für diese Veranstaltung, die sie mit den muslimischen und christlichen Gemeinden organisierten und die den Auftakt für weitere Aktionen bilden soll.