Vor der Landtagswahl am Sonntag ist die Nachfrage nach der Briefwahlmöglichkeit wie erwartet sehr hoch. Nach Angaben der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hatten am Freitagvormittag von den 66.983 Wahlberechtigten im Wahlkreis 49/Südliche Weinstraße bereits 33.787 Personen Briefwahlunterlagen erhalten. Das sind knapp über 50 Prozent. Im Wahlkreis 50/Landau liegt der Anteil der Briefwähler etwas niedriger: Die Stadt rechnet damit, dass 16.000 der 35.750 Wahlberechtigten Briefwahl machen. Das wären knapp 45 Prozent. Das heißt, dass in beiden Wahlkreisen zusammen etwa 50.000 der 102.000 Wahlberechtigten Briefwahl machen. Tatsächlich dürfte der Briefwahlanteil sogar deutlich höher liegen, da in der Regel nicht alle Wahlberechtigten ihr Wahlrecht ausüben. Der Landeswahlleiter rechnet daher mit einem Briefwahlanteil von etwa zwei Dritteln (66 Prozent) statt unter einem Drittel (31 Prozent) im Jahr 2016. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 75,5 Prozent im Wahlkreis SÜW und bei 72,5 Prozent im Wahlkreis Landau.

Die Auszählung beginnt unmittelbar nach dem Schließen der Wahllokale am Sonntag um 18 Uhr; die Ergebnisse werden auf der Homepage der Stadt unter dem Suchbegriff Wahlen fortlaufend und aktuell veröffentlicht. Sämtliche Ergebnisse aus Rheinland-Pfalz findet man auch auf den Seiten des Landeswahlleiters unter www.wahlen.rlp.de. unter dem Begriff Landtagswahl