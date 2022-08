In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in der Edesheimer Straße in Edenkoben ein Mountainbike der Marke NOX im Wert von fast 5000 Euro gestohlen worden. Das orangefarbene Fahrrad wurde laut Polizei am Dienstagmittag abgeschlossen an der Straße abgestellt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.