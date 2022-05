Für den DM-Firmenlauf Südpfalz am Donnerstag, 19. Mai, sind bisher knapp 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 150 Firmen angemeldet, teilt der Veranstalter N plus Sport aus Saarbrücken mit. Das derzeit größte Team entsendet der Hauptsponsor des Großereignisses, die DM-Drogeriemarkt-Kette, fast 150 Firmenläufern, gefolgt von der Hornbach Baumarkt AG und dem Jugendwerk St. Josef. Wie berichtet, wird die Stadtverwaltung Landau wegen eines hohen Krankenstands und aus Sorge vor zusätzlichen Ansteckungen erstmals nicht am Start sein. Andere Verwaltungen aus der Südpfalz sind mit großen Teams dabei. Nach Angaben der Veranstalter sind noch Online-Nachmeldungen möglich bis Mittwoch, 11. Mai um 12 Uhr unter www.firmenlauf-suedpfalz.de Zusätzlich ist die Nachmeldung bei der Startunterlagenausgabe am Montag, 16. Mai zwischen 14 und 18 Uhr in der DM-Filiale am Rathausplatz und am 19. Mai zwischen 14 und 18 Uhr am Infozelt auf dem Alten Messplatz möglich. Alle Läuferinnen und Läufer erhalten ein Starterpaket. Im Rahmenprogramm auf dem Alten Messplatz gibt es DJs und Live-Musik der Band Elliot sowie zahlreiche Cateringstände. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.firmenlauf-suedpfalz.de/teilnahme oder www.facebook.com/firmenlaufsuedpfalz.