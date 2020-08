Die Aktion „Qigong hilft“ der Landauer Qigong-Lehrerin Andrea Koll, die seit 2013 Kurse im Goethepark anbietet, hat nach 15 Terminen auf dem Landesgartenschau-Gelände eine Spendensumme von 1185 Euro ergeben. Besonders gefreut hat sie sich auch über Spenden von Menschen, die gar nicht zu den Terminen gekommen sind, ihr aber die Spenden zukommen ließen. Koll hat den Betrag auf 1200 Euro aufgerundet und auch die „Trinkgelder“ übernommen, die bei den Spenden an das Universum-Kino und den Gloria-Kulturpalast über die Plattform Go Fund Me anfallen. Jeweils 300 Euro gingen an den Nothilfefonds des Stadtteilbüros Süd und die Terrine Landau sowie jeweils 200 Euro an das Universum-Kino, den Gloria-Kulturpalast und das Haus am Westbahnhof.