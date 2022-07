Die Anzahl der Neuinfizierte mit Corona gehen gegenüber der letzten Meldung am Donnerstag zurück. An der Weinstraße sind 89 neue Fälle gemeldet, an der Rheinschiene 108 Fälle, in der Südpfalz insgesamt als 197. Die Sieben-Tage-Inzidenz: 522,7 in Landau, 668,9 im Kreis Südliche Weinstraße, 644,2 im Kreis Germersheim.