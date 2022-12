Bis Ende November sind im Landauer Stadtbauamt 192 Wohnungen genehmigt worden, davon 151 Neubauwohnungen und 41 zusätzliche Wohnungen bei Umbaumaßnahmen im Bestand. Wie die Stadt mitteilt, ist das fast eine Punktlandung: Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 194 Wohnungen. Übrigens: Auch die Stadt Landau muss im Zuge der Grundsteuerreform für insgesamt 5700 eigene Grundstücke Erklärungen zur Feststellung des Grundsteuerwerts an das Finanzamt übermitteln, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Fast 200 neue Wohnungen schlagen sich auch auf die Bevölkerungszahl nieder. So ist die Zahl der Menschen mit Hauptwohnsitz in Landau leicht gewachsen, von 47.664 zu Beginn des Jahres auf jetzt 48.296. Das erklärte Ziel des neuen Oberbürgermeisters Dominik Geißler – 50.000 plus 1 – rückt also näher.