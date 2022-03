Corona hat auch die Südpfalz fest im Griff. Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim melden 998 Neuinfizierte mit Covid-19 seit der letzten Meldung am Dienstag. Es sind 154 Fälle in Landau, 350 im Kreis Südliche Weinstraße und 494 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesuntersuchungsamt bei 1079,6 in Landau, 1029,0 im Kreis SÜW und 1913,9 im Kreis Germersheim.