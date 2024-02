An diesem Wochenende wird auf dem neuen Messplatz Fasching im Zirkuszelt gefeiert. Weihnachtszirkus-Veranstalter Jakel Bossert und sein Team verwandeln das Zelt in eine Partylocation. Los geht es mit einer Faschings-Party am Samstag, 3. Februar, bei der die DJs Pharao und EL1AS auflegen. Begleitet werden sie von GoGo-Tänzerinnen. Das 2000 Quadratmeter große und elf Meter hohe Zirkuszelt ist mit Bühne, Licht- und Ton-Technik ausgestattet, die Manege wird zum großen Dancefloor. Es gibt einen Bierbrunnen, Snackstände und nach Angaben der Veranstalter die längste Bar-Theke Landaus. Am Sonntag, 4. Februar, steigt am Nachmittag eine Kinder-Faschingsparty mit Live-Musik auf der Bühne, Mitmachaktionen, Kostümprämierung, Hüpfburgen und Ponyreiten.

Die Faschingsparty am Samstag startet um 20.11 Uhr. Der Kinderfasching am Sonntag beginnt um 13.11 Uhr. Karten für beide Veranstaltungen gibt es an der Abendkasse oder ermäßigt im Vorverkauf bei Reservix sowie im Ticketshop auf der Webseite des Zirkus. Weitere Infos auf der Webseite fasching-im-zirkuszelt.de.