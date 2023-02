Jakel Bossert und sein Team, alljährlich in Landau mit seinem Weihnachtscircus vertreten, feiert in Landau Fasnacht. Im Dahner Zirkuszelt auf dem neuen Messeglände in Queichheim steigt am Samstag, 11. Februar, eine große Party. Ab 20 Uhr werden Schlager, Malle-Hits sowie Guggemusik geboten. Verpflichtet wurde die bayerische Band „Aischzeit“, in der Südwestpfalz auch bekannt von vielen Faschingsauftritten im Ausflugslokal „Forsthaus Beckenhof“ in Pirmasens. Daneben werden mit Danny Malle und Pharao gleich zwei in der Region ebenfalls bekannte DJs ein Feuerwerk an Hits zünden.

Karten gibt es zu zehn Euro über das Reservix-Ticketportal online oder bei allen VVK-Stellen sowie täglich von 12 bis 17 Uhr an der Kasse auf dem Messegelände Landau und für 14 Euro auch an der Abendkasse. Einen Tag später feiert die Crew ab 14 Uhr mit den Kleinen Kinderfasching.