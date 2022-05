Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter die Sporthalle des Pamina-Schulzentrums in Herxheim mit Farbe beschmiert und hierdurch einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro verursacht, wie die Polizei berichtet. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Das fragt die Polizeiinspektion Landau und bittet um Rückmeldung unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.