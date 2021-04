Am Mittwochabend um 22.15 Uhr kam es in Annweiler zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Familienangehörigen. Ein 20-Jähriger und ein 23-Jähriger erlitten Stich- und Schnittverletzungen und kamen in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Die zuständige Polizeiinspektion Landau geht davon aus, dass persönliche Streitigkeiten unter den Beteiligten die Ursache für die Auseinandersetzung gewesen sind. Dabei hätten sich wohl zwei Grüppchen innerhalb der Familie gebildet. Die Tatumstände sind derzeit noch unklar. Die beteiligten Personen werden nun von der Polizei vernommen, ehe diese mit den Ermittlungen des Tathergangs, sowie der Ursache für die Auseinandersetzung beginnt.