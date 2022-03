Das Allgäuer Märchentheater bringt Grimms Klassiker „Rotkäppchen und der böse Wolf“ am Sonntag, 13. März, 16 Uhr, auf die Bühne des Hohenstaufensaals in Annweiler. Das acht Personen umfassende Theater-Ensemble interpretiert das Märchen mit Musik und Gesang. Das Stück, das für Kinder ab drei Jahren geeignet ist, dauert 80 Minuten. Der Eintritt beträgt 15 Euro pro Person, ermäßigt 14 Euro. Informationen unter Telefon 0160 3333898. Karten gibt es eine Stunde vor Beginn an der Tageskasse.