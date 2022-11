Eine Familienfeier zum 60. Geburtstag ist am Samstagabend in Insheim eskaliert. Bei der Schlägerei zwischen zwei Gruppen wurden laut Polizeimitteilung drei Personen im Alter von 23, 28 und 53 Jahren leicht verletzt. Alle drei waren betrunken. Für zwei Personen im Alter von 28 und 30 Jahren endete die Nacht in einer Arrestzelle. Gegen die Beteiligten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde bei einem 28-Jährigen eine kleine Menge Cannabis gefunden, auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.