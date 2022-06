Eine Falschfahrer brachte am Samstag gegen 22 Uhr andere Autofahrer auf der A65 in Gefahr. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Auto die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Anschlussstelle Landau-Nord habe der Fahrer vor ihr plötzlich eine 180-Grad-Wende mit seinem Auto gemacht und sei in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Überholspur in Richtung Neustadt weitergefahren. Einen Zusammenstoß mit dem Falschfahrer konnte die 22-jährige laut Polizei verhindern. Der Mann soll einen schwarzen Kombi, möglicherweise der Marke „Ford“, gefahren haben. Er selbst wurde wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, groß, schlank und kurze schwarze Haare. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.