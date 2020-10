Ein angeblicher Polizeibeamter aus Berlin hat sich am Dienstag bei einer 75-jährigen Frau aus Bad Bergzabern gemeldet, wie die Polizei berichtet. Der Mann gab an, dass gegen die Angerufene ein Haftbefehl bestehen soll. Offensichtlich in betrügerischer Absicht sollten persönliche Daten abgeglichen werden. Richtigerweise beendete die Frau das Gespräch.