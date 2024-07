Die Polizeidirektion Landau warnt, dass es aktuell im Raum Birkenhördt vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen die Betrugsmasche „falscher Polizeibeamter“ angewandt wird. Dabei geben sich Betrüger als Polizisten aus, um an persönliche Daten und Geld der Angerufenen zu kommen. Die Polizei mahnt: „Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse! Öffnen Sie Unbekannten nicht die Tür! Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu wie Nachbarn oder Verwandte! Übergeben Sie Unbekannten kein Geld oder Wertsachen! Wenden Sie sich an die örtliche Polizei!“ Erreichbar ist diese unter Telefon 06341 2870.