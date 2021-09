Erneut hat die Landauer Polizei vor Telefon-Betrugsversuchen gewarnt. In der Südpfalz kommt es derzeit vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen, die Anrufer geben sich als Polizeibeamten aus. Die Polizei weist darauf hin, am Telefon keine Auskunft über persönliche und finanzielle sowie andere sensible Daten zu geben. Ebenso unbekannten Personen die Tür nicht zu öffnen und Geld oder Wertsachen zu übergeben. Die Polizei betont immer wieder, dass die Beamten nicht bei Menschen anrufen und anbieten, Geld oder Wertgegenstände in Verwahrung zu nehmen. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder 06341 2872010 entgegen. In den vergangenen Wochen hatte die Polizei mehrfach auf Telefon-Betrugsversuche in der Südpfalz hingewiesen.