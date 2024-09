Die Landauer Polizei hat einen mutmaßlich an der Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ Beteiligten am Freitag gegen 11 Uhr in Herxheim festgenommen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Landau gemeinsam berichten, war ein Senior aus Herxheim am Donnerstag von einem Unbekannten angerufen worden. Die Person gab sich als Polizeibeamter aus und berichtete, dass es einen Einbruch in der Nachbarschaft gegeben habe. Dort sei eine Liste gefunden worden, auf der auch der Name des Seniors stehe. Der Mann solle seine Wertgegenstände zur Abholung durch die Polizei bereitlegen, da nur so der Schutz vor Verlust bei einem möglichen Einbruch gewährleistet werden könne. Die Übergabe sollte dann Freitag, 11 Uhr, sein. Dieser Betrugsversuch wurde von einem Angehörigen durchschaut, der die Polizei informierte.

Am Folgetag erschien dann tatsächlich der 37-jährige Verdächtige, den die Beamten dann festnahmen. Der Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen Betruges. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Polizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang zu einem Fall in der Wollmesheimer Höhe gibt. Dort hatte am Freitag, 6. September, eine Frau einem Kriminellen den Inhalt eines Bankschließfachs übergeben – der Schaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich.