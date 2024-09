Eine Seniorin auf der Wollmesheimer Höhe ist Opfer des Falscher-Polizist-Tricks geworden. Wie die Landauer Polizei am Freitag mitgeteilt hat, wurde die Frau bereits am vergangenen Freitag, 6. September, von einem Unbekannten angerufen, der sich als Kriminalpolizist ausgab. Der Anrufer erzählte der Geschädigten von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft, bei dem ein verlorenes Notizbuch mit ihrem Namen und dem Hinweis auf ein Bankschließfach gefunden worden sei. Da eine Mitarbeiterin ihrer Bank im Fokus der Polizei stehe, sollte die Frau ihr Bankschließfach leeren und den Inhalt zur Sicherheit an die Polizei übergeben. Die Seniorin fiel auf den Schwindel herein, leerte ihr Bankschließfach noch am selben Tag und übergab den Inhalt am Nachmittag an ihrer Haustür an einen vermeintlichen Polizisten. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Der Abholer soll circa 1,85 Meter groß und korpulent sein. Er hat dunkle, kurze Haare und trug Bart. Bekleidet war er mit einem T-Shirt mit weißem Aufdruck und einer grauen Weste. Die Kripo Ludwigshafen bittet um Hinweise auf die Identität dieses Mannes unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Die Kripo gibt folgende Tipps und Hinweise: Die Polizei wird niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Sie ruft auch niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an, das machen nur Betrüger. Wer unsicher ist, sollte nie die Rückruffunktion des Telefons nutzen, sondern die örtliche Polizeidienststelle selbst anwählen. Bei verdächtigen Anrufen sollte man stets sofort die Polizei informieren.