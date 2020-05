Ein falscher Polizist hat am Donnerstagvormittag mehrere Senioren aus Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße angerufen und vorgegeben, in der Nachbarschaft sei eingebrochen und anschließend ein Zettel mit dem Namen der nun Angerufenen gefunden worden. Der Anrufer nannte sich Frank Schneider und rief mit der gefälschten Telefonnummer 06341 5548 an. Er sagte, das Geld der Geschädigten sei nun nicht mehr sicher und riet dazu, es der Polizei zu übergeben. Der Mann befragte die Senioren nach Wertgegenständen und forderte sie auf, Geld von der Bank abzuheben. In einem Fall sollte ein 87-Jähriger 25.000 Euro abheben, in einen Umschlag legen, diesen versiegeln lassen und später einem Polizeibeamten aushändigen. Von den Männern und Frauen fiel niemand auf die Masche rein, die Polizei fürchtet aber, dass der Täter es weiter versucht. Nach Angaben der Polizei sprach der Täter akzentfrei deutsch. Sie nimmt Hinweise entgegen unter der Telefonnummer 06341 2870.