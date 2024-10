Ein Betrüger ist am Montag mit seinem Versuch gescheitert, einen Roschbacher Senior an den Hörer zu bekommen, um ihm Geld abzuknöpfen. Wie die Polizei berichtet, gab sich der Kriminelle als Hauptkommissar Bach aus. Als sich allerdings nicht der ältere Mann, sondern dessen Sohn am Telefon meldete, legte der Unbekannte sofort auf. Wohl wissend, dass dieser wohl nicht auf seine Geschichte reingefallen wäre. Die Polizei warnt vor solchen Gaunern. Angehörige oder nahestehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden von falschen Polizeibeamten sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, Hilflosigkeit und Gutgläubigkeit älterer Menschen aus, um an deren Bargeld und Wertsachen zu kommen.