Ein falscher Hauptkommissar Schneider hat am Dienstag bei mehreren Senioren im Bereich der Polizeiinspektion Landau versucht, an Geld zu kommen. Der Betrüger habe angegeben, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und am Tatort ein Notizzettel mit den Anschriften der angerufenen Senioren gefunden wurde – eine beim „falsche-Polizisten-Trick“ gängige Erzählung. Der Mann habe versucht, Informationen über die Vermögensverhältnisse und Wertsachen der Senioren zu erlangen. In allen bekannten Fällen hätten die Angerufenen den Trickbetrüger durchschaut und es sei zu keinen Schäden gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die „richtige“ Polizei weist darauf hin, dass sie bei Anrufen niemals Fragen über Vermögensverhältnisse und Wertsachen stelle. Sie bittet darum, bei solchen oder ähnlichen Fällen sofort informiert zu werden.