Die Landauer Polizei hat am Samstag gegen 10.30 Uhr einen Rollerfahrer ohne Führerschein in der Zeppelinstraße erwischt. Wie die Beamten mitteilen, war der Mann von Nußdorf kommend Richtung Stadt unterwegs. Die Streife folge dem Roller mit Tempo 45. Als die Beamten den Mann in der Zeppelinstraße anhielten, stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war sein Roller lediglich als Mofa versichert und zugelassen war. Mofas dürfen höchsten 25 Stundenkilometer schnell fahren. Die Betriebserlaubnis war erloschen. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt.