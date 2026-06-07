Die Landauer Polizei warnt vor Trickbetrügern, die dieser Tage in der Stadt unterwegs sind. Wie die Behörde mitteilt, geben sich die Betrüger als Mitarbeiter des Roten Kreuzes aus, um Bargeld zu erpressen, Spenden zu erschleichen oder sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Am Freitagabend habe eine Frau bei einer Seniorin in der Zweibrücker Straße geklingelt und sich als Mitarbeiterin der Hilfsorganisation ausgegeben. Die Seniorin ließ die Unbekannte in die Wohnung und wurde in ein Gespräch verwickelt. Unbemerkt verschaffte sich ein männlicher Mittäter Zutritt. Die Geschädigte bemerkte erst am Tag darauf, dass hochwertiger Schmuck aus dem Schlafzimmer gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon 06341 2870. Zudem weist die Behörde darauf hin, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Echte Mitarbeiter des Roten Kreuzes könnten sich per Dienstausweis legitimieren.