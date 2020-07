Ein Betrüger hat sich in Bad Bergzabern als Polizist ausgegeben. Am Montag hat sich der Mann gegenüber einer 78-jährigen Frau als Polizist vorgestellt und ihr gesagt, dass er sichergestelltes Geld an sie auszahlen wolle. Da die Frau bereits in der Vergangenheit Opfer eines Betrugs geworden ist, klang dies für die Seniorin zunächst plausibel. Als sie jedoch für die Übergabe wiederum mehrere Tausend Euro bereitstellen sollte, informierte sie die Polizei Bad Bergzabern. Diese konnte bei der scheinbaren Übergabe des Geldes einen 24-jährigen Mann aus Hessen festnehmen. Der Tatverdächtige wurde anschließend der Haftrichterin des Amtsgerichts Landau vorgeführt, welche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Immer wieder komme es vor, dass gezielt ältere Menschen von Betrügern einen angeblichen Gewinn in Aussicht gestellt bekämen, warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche. Um diesen Gewinn zu erhalten, sollten die Opfer zunächst eine hohe Gebühr – oftmals mehrere Tausend Euro – bezahlen. Einen Gewinn und eine Auszahlung gebe es aber tatsächlich nicht, warnt die Polizei. Ist es zu einer Auszahlung der „Gebühr“ gekommen, werden die Opfer im Nachgang oftmals noch von angeblichen Polizeibeamten angerufen, die nun behaupten, die Betrüger festgenommen zu haben und das Geld wieder an die Opfer auszahlen zu wollen. Auch hier soll erneut im Vorfeld der Auszahlung Geld an die falschen Polizeibeamten übergeben werden.