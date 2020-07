Zwei Unbekannte haben am Donnerstag gegen 14 Uhr bei einer Anwohnerin des Dreihofs in Essingen geklingelt und sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgegeben, wie die Polizei mitteilt. Die beiden, ein 35- bis 40-jähriger Mann und eine 35- bis 40-jährige Frau, wollten die Haltung des Hundes der Frau überprüfen. Die Anwohnerin zweifelte an, dass es sich bei den beiden tatsächlich um Mitarbeiter des Ordnungsamtes handelt und verständigte die Polizei. Die beiden gingen daraufhin weg. Die Polizei konnte sie nicht mehr ausfindig machen. Der Mann hatte dunkles, kurzes Haar, war etwa 1,80 Meter groß, hatte ein Totenkopf-Tattoo am rechten Oberarm und trug eine Bluejeans und ein Muskelshirt. Die Frau hatte blonde, schulterlange Haare, war etwa 1,65 Meter groß und trug eine Bluejeans und ein rosa Shirt. Zeugen, bei denen die beiden ebenfalls vorstellig wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.