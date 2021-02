Der Polizei wurden am Dienstag um 12 Uhr zwei Fremde in grüner Arbeitsbekleidung gemeldet, die in Burrweiler an verschiedenen Häusern klingelten und gärtnerische oder handwerkliche Leistungen anboten. „Aufgrund des Verhaltens der Männer machte sich eine Bewohnerin Gedanken und verständigte zu Recht die Polizei“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Trotz intensiver Suche konnten die Fremden nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die die Personen beziehungsweise deren Fahrzeug näher beschreiben können, sollen sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung setzen. Die Polizei warnt: Wer sich an der Haustür auf Angebote fremder Handwerker einlässt, kann böse Überraschungen erleben. Oft wird dabei mit Schnäppchen oder Gratisangeboten gelockt. Sofort angefangene Arbeiten werden vorgetäuscht und nicht beendet. Die angebotenen Leistungen sind oft geringwertig oder sogar wertlos. Lassen Sie Fremde niemals in Ihre Wohnung. Schicken Sie sie weg und informieren Sie umgehend die Polizei.