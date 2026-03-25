Der Landesbetrieb hängt falsche Schilder an der B10 auf und reagiert erst auf Druck der Öffentlichkeit. Die Politik sollte in der Behörde endlich aufräumen.

Irgendwie hat man sich schon daran gewöhnt, dass der Landesbetrieb Mobilität, kurz LBM, sich nicht für die Bürger interessiert. Das neueste Beispiel in dieser langen Geschichte der Ärgernisse ist die falsche Beschilderung anlässlich der B10-Sperrung.

Auf den Hinweistafeln ist zu lesen, dass die Arbeiten am 17. Mai abgeschlossen sind. Dabei soll die Strecke – wie geplant – bereits am 8. Mai wieder freigegeben werden. Das falsche Datum gehe auf die Ursprungsplanung für die Tunnelarbeiten zurück, so der LBM. Und warum wurden die fehlerhaften Schilder dann überhaupt aufgehängt?

Neue Schilder mit dem korrekten Datum hätten zu viel Verwaltungsaufwand bedeutet, so die Behörde. Übersetzt heißt das: Ist halt so, liebe Leute, müsst ihr mit leben. Erst auf Nachfrage der RHEINPFALZ hat der LBM schließlich zugesagt, die falschen Schilder auszutauschen und durch korrekte zu ersetzen. Unfassbar.

Bald wird es eine neue Landesregierung in Mainz geben. Sie sollte bei der Straßenbehörde endlich härter durchgreifen. Bürger sollten nicht wie Untertanen behandelt werden – gerade nicht von jenen, die sie mit ihren Steuern bezahlen.