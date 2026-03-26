Der Landesbetrieb präsentiert auf Hinweistafeln fehlerhafte Infos zur B10 und reagiert erst auf Druck der Öffentlichkeit. Die Politik sollte in der Behörde endlich aufräumen.

Irgendwie hat man sich schon daran gewöhnt, dass der Landesbetrieb Mobilität, kurz LBM, sich nicht für die Bürger interessiert. Das neueste Beispiel in dieser langen Geschichte der Ärgernisse sind irreführende Informationen zur B10-Sperrung auf digitalen Hinweistafeln.

Darauf ist zu lesen, dass die Arbeiten bei Annweiler am 17. Mai abgeschlossen sind. Dabei soll die Strecke – wie geplant – bereits am 8. Mai wieder freigegeben werden. Die falsch eingestellte Datumsanzeige gehe auf die Zeit der Planung für die Tunnelarbeiten zurück, so der LBM. Und warum wurden die Hinweistafeln noch nicht aktualisiert?

Eine solche Umstellung hätte einen zu großen Verwaltungsaufwand bedeutet, so die Behörde. Übersetzt heißt das: Ist halt so, liebe Leute, müsst ihr mit leben. Erst auf Nachfrage der RHEINPFALZ hat der LBM schließlich zugesagt, die Datumsanzeige zu korrigieren. Unfassbar.

Bald wird es eine neue Landesregierung in Mainz geben. Sie sollte bei der Straßenbehörde endlich härter durchgreifen. Bürger sollten nicht wie Untertanen behandelt werden – gerade nicht von jenen, die sie mit ihren Steuern bezahlen.